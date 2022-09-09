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В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны
Более 6 миллиардов грн. составляют убытки предприятий Луганщины от вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила Луганская ОВА.
«Уже обработаны данные от 450 поставщиков информации. По предварительным расчетам, общая сумма нанесенного ущерба вследствие вооруженной агрессии РФ на сегодняшний день составляет 6,1 миллиарда гривен. Речь идет исключительно об уничтоженных или поврежденных россией активах предприятий. Не учитываются потери, возникшие из-за отсутствия возможности вести бизнес в течение 2022 года и зарабатывать, – подчеркнул начальник областной военной администрации Сергей Гайдай. – И эта сумма, несомненно, будет расти, потому что каждый день мы получаем новую и проверяем поступившую ранее информацию, занимаемся оценкой убытков».
Информацию о нанесенном ущербе государственным, коммунальным и частным субъектам хозяйствования Луганской области в результате российской агрессии можно предоставлять по обновленной форме по ссылке:
https://docs.google.com/.../1COjRLe58G2k.../edit.
Информацию о повреждениях, нанесенных производственным или коммерческим зданиям, можно заполнить по ссылке:
https://docs.google.com/.../1xEiSCVS.../edit.
Теги: Донбасс, война, убытки, предприятие, Луганщина
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