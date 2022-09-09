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Архив - Луганская область

В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора

09.09.2022 17:00
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В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории на противотанковой мине подорвался трактор. Погибли два человека. Об этом сообщил «мэр» Первомайска Сергей Колягин.
«Сегодня сотрудники МЧС ЛНР провели работы по обследованию и разминированию участка местности, где находились тела двух жителей поселка Светличное, которые подорвались вчера на противотанковой мине, проезжая на тракторе по полю», — заявил «мэр».
По его словам, тела погибших направлены на экспертизу в Кадиевку (до декоммунизации — Стаханов).



Теги: Донбасс, трактор, мина, подрыв, ОРЛО, погибшие
 
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