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В Днепре состоялась встреча для переселенцев "Луганщина моя" (ВИДЕО)
10.09.2022 12:00
В пятницу, 9 сентября, в Днепре при поддержке Луганской ОВА состоялась встреча для жителей региона "Луганщина моя". Об этом сообщает ЛугОВА.
В мероприятии приняли участие руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также звезды украинской эстрады и шоу-бизнеса Анжелика Рудницкая, Арсен Мирзоян и Леся Никитюк, действовали мастер-классы по плетению маскировочной сетки для военных, работали фуд-корты и пункт выдачи гуманитарной помощи от ОО «Подснежник».
"Луганщина там где ее жители... так, Луганщина теперь везде - это наша новая реальность
Сегодня Луганская область здесь - в Днепре
Спасибо городу и области за прием", - отметил Гайдай.
Теги: Днепр, встреча, переселенцы, Луганщина
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