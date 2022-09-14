На Луганщине оккупанты отключили мобильный Интернет

14.09.2022 10:00

Россияне отключили мобильный Интернет в Луганской области, сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай.

"Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности. Раньше они на этих вопросах не акцентировали внимание", - отметил он.