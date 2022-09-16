Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)

16.09.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Луганске взорвали "генпрокурора" (ВИДЕО)

В оккупированном Луганске произошел взрыв в помещении так называемой генеральной прокуратуры террористической "ЛНР". Об этом сообщает "Интерфакс".
"По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко умер от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете", - говорится в сообщении.
По информации "помощника главы МВД ЛНР" также погибла "заместитель генпрокурора" Екатерина Стегленко.



Теги: Донбасс, прокурор, ЛНР, подрыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх