ВСУ уничтожили базу рашистов в Сватово

18.09.2022 15:00

Украинские военные нанесли точный удар по автовокзалу в Сватовом Луганской области, где базировались российские оккупанты. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Хлопок" в Сватово. Автовокзал, внутри которого проживали решисты. Теперь 200, 300…", – отметил он.