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В оккупированной Кадиевке уничтожена база россиян
19.09.2022 13:00
Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) уничтожена база российской армии в местном Дворце культуры. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"А им говорили, что курение вредно для здоровья, а иногда и жизни... они не слушали", - написал Гайдай.
Теги: Донбасс, Стаханов, уничтожение, оккупанты, база
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