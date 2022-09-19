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Архив - Луганская область

В оккупированной Кадиевке уничтожена база россиян

19.09.2022 13:00
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В оккупированной Кадиевке уничтожена база россиян

Во временно оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) уничтожена база российской армии в местном Дворце культуры. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"А им говорили, что курение вредно для здоровья, а иногда и жизни... они не слушали", - написал Гайдай.



Теги: Донбасс, Стаханов, уничтожение, оккупанты, база
 
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