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Зеленский создал на Луганщине 20 военных администраций
24.09.2022 10:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области.
На базе военно-гражданских администраций были образованы следующие военные администрации Щастинского района:
- Нижнетепловскую сельскую военную администрацию;
- Станично-Луганскую поселковую военную администрацию;
- Широковскую сельскую военную администрацию;
- Щастинскую городскую военную администрацию.
- Новоайдарскую поселковую военную администрацию.
Кроме того, было создано еще 16 военных администраций.
В Старобельском районе:
- Беловодскую поселковую военную администрацию;
- Белолуцкую поселковую военную администрацию;
- Марковскую поселковую военную администрацию;
- Миловскую поселковую военную администрацию;
- Новопсковскую поселковую военную администрацию;
- Старобельскую городскую военную администрацию;
- Чмировскую сельскую военную администрацию;
- Шульгинская сельская военная администрация.
В Сватовском районе:
- Белокуракинскую поселковую военную администрацию;
- Коломыйчицкую сельская военная администрация;
- Краснореченскую поселковая военная администрация;
- Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию;
- Нижнедуванскую поселковую военную администрацию;
- Сватовскую городскую военную администрацию;
- Троицкую поселковую военную администрацию.
Также глава государства поручил Генштабу ВСУ и Луганской ОГА осуществить мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.
Теги: указ, Зеленский, Луганщина
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