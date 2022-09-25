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Архив - Луганская область

В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов

25.09.2022 11:00
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В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов

Ночью 25 сентября во временно оккупированном Альчевске на Луганщине произошла новая "бавовна". Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко.
"В оккупированном Алчевске ночью украинские силы попали во вражеский склад", – отметил журналист.



Теги: Донбасс, Алчевск, боеприпасы, склад, уничтожение
 
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