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Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе
04.10.2022 17:00
Российские оккупанты уничтожили 150-метровую телебашню в Камышевахе, сообщает Луганская ОВА.
Вещание с этой телебашни началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения её сигнала составлял 50 км.
Башня обеспечивала украинским контентом около 200 тысяч жителей Луганщины и Донетчины по обе стороны от линии разграничения.
Теги: Донбасс, уничтожение, телебашня, оккупанты, Луганщина
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