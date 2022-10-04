Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе

04.10.2022 17:00

Российские оккупанты уничтожили 150-метровую телебашню в Камышевахе, сообщает Луганская ОВА.

Вещание с этой телебашни началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения её сигнала составлял 50 км.

Башня обеспечивала украинским контентом около 200 тысяч жителей Луганщины и Донетчины по обе стороны от линии разграничения.