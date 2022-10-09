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Архив - Луганская область

Гайдай назвал освобожденные населенные пункты Луганской области

09.10.2022 17:00
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Гайдай назвал освобожденные населенные пункты Луганской области

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай назвал 7 населенных пунктов, которые освободили ВСУ в области. Об этом он сообщил в Telegram.
"Сейчас все семь населенных пунктов полностью контролируются Украиной. Это:

  • село Новолюбовка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
  • село Невское Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
  • село Грековка Краснореченской поселковой громады Сватовского района;
  • село Новоегоровка Коломыйчиской сельской громады Сватовского района;
  • село Надия Коломыйчиской сельской громады Сватовского района;
  • село Андреевка Коломыйчиской сельской громады Сватовского района;
  • село Стельмаховка Коломыйчиской сельской громады Сватовского района", - говорится в сообщении.


Теги: освобождение, ВСУ, Луганщина
 
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