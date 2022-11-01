Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Гайдай назвал количество освобожденных населенных пунктов Луганщины

01.11.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гайдай назвал количество освобожденных населенных пунктов Луганщины

Украинские военные по состоянию на 31 октября 2022 года освободили девять населенных пунктов Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
"На сегодня девять населенных пунктов деоккупированно. И надеюсь, что наши защитники будут с каждой неделей эту цифру увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областной военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.



Теги: освобождение, ВСУ, Луганщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх