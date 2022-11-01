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Гайдай назвал количество освобожденных населенных пунктов Луганщины
01.11.2022 10:00
Украинские военные по состоянию на 31 октября 2022 года освободили девять населенных пунктов Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
"На сегодня девять населенных пунктов деоккупированно. И надеюсь, что наши защитники будут с каждой неделей эту цифру увеличивать. И мы готовы уже работать, все руководители городских и областной военных администраций давно хотят вернуться и работать", - отметил он.
Теги: освобождение, ВСУ, Луганщина
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