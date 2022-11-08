На Луганщине в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян

08.11.2022 11:00

В Луганской области в плен ВСУ сдалась группа мобилизованных россиян - двадцать один военнослужащий - жители Москвы и Московской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко сдалась группа мобилизованных на Сватовском направлении в Луганской области. Двадцать один военнослужащий из Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Бойцы 30-й ОМБр из дрона уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

"Командование бросает, нас бросили на убой. Мы трое суток не ели, не пили. Свои же обстреляли. Сидели трое суток, по нам шмаляли свои. Связи никакой... Кидают сразу на передок, и просто как мясо. Командование убежали самые первые, начался обстрел, они убежали самые первые", - рассказали российские оккупанты.