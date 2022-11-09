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Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС
09.11.2022 12:00
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС.
"Песков посетил Луганск, где проводил обучение для пресс-служб и СМИ", - говорится в сообщении.
Теги: Луганск, визит, Песков
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