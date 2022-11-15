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Архив - Луганская область

На Луганщине СБУ задержала двух пособниц агрессора

15.11.2022 13:00
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На Луганщине СБУ задержала двух пособниц агрессора

Служба безопасности разоблачила еще двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах востока Украины. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Во время захвата части Луганщины они "сдавали" врагу адреса украинских патриотов и помогали в "расквартировании" оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме этого, они организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района.
За такое сотрудничество получили от оккупационной администрации "особый статус" и возможность беспрепятственно перемещаться по захваченной территории региона.
Впрочем, после освобождения населенного пункта они остались в поселке. Чтобы избежать правосудия, злоумышленницы пытались войти в доверие к украинским военным", - говорится в сообщении.
Однако сотрудники Службы безопасности разоблачили приспешниц захватчиков, задокументировали их преступные действия и задержали.
В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.



Теги: Донбасс, СБУ, задержание, предатель, Луганщина
 
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