Российские оккупанты хотят "эвакуировать" жителей трех городов Луганщины

15.11.2022 08:00

Российские захватчики запланировали "полную эвакуацию" гражданских лиц в Кременной, Северодонецке и Рубежном. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

По мнению главы Северодонецкой районной военной администрации (РВА) Романа Власенко, к проведению так называемой "эвакуации" оккупантов вынуждает давление украинских войск.

"Я думаю, что они готовятся к обороне этого треугольника, и я думаю, что именно давление ВСУ - это первый фактор инициативы оккупационных властей", - отметил он.