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Российские оккупанты хотят "эвакуировать" жителей трех городов Луганщины
Российские захватчики запланировали "полную эвакуацию" гражданских лиц в Кременной, Северодонецке и Рубежном. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Из-за сложной гуманитарной ситуации, сложившейся в Луганской области, оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
По мнению главы Северодонецкой районной военной администрации (РВА) Романа Власенко, к проведению так называемой "эвакуации" оккупантов вынуждает давление украинских войск.
"Я думаю, что они готовятся к обороне этого треугольника, и я думаю, что именно давление ВСУ - это первый фактор инициативы оккупационных властей", - отметил он.
Теги: Донбасс, эвакуация, оккупанты, Луганщина
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