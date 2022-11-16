Минометчика "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения

16.11.2022 13:00

Суд приговорил минометчика "ЛНР" к 10 годам лишения свободы, сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что с июля 2015 года житель поселка Лозовский Славяносербского района, имея активную пророссийскую позицию, служил в незаконном вооруженном формировании "народной милиции ЛНР". Он дважды заключал контракт на прохождение военной службы.

Осужденный участвовал в боевых действиях против ВСУ в составе "минометного взвода", дислоцировавшегося в городе Алчевске. Периодически выезжал на линию боевого столкновения и вступал в суточные наряды для охраны складов с боеприпасами.

Во время полномасштабного российского вторжения в Украину мужчину мобилизовали в оккупационные войска государства-агрессора. Он воевал в Лисичанске и Горном в Луганской области.

В начале сентября 2022 года украинская армия взяла его в плен. По публичному обвинению Луганской областной прокуратуры он приговорен к 10 годам за решеткой. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 УК Украины.