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Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве

18.11.2022 11:00
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Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве

Для переселенцев из Луганской области в Киеве будет организована бесплатная медицинская диагностика. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВА.
ВПЛ могут пройти:
- осмотр семейным врачом,
- осмотр врачом-гинекологом,
- гинекологическое УЗИ,
- ЭКГ.
Осмотры будут проводить квалифицированные врачи с многолетним опытом по адресу: Киев, улица Николая Ушакова, 8А (станция метро "Житомирская"). Они будут оказывать медицинскую помощь с 18 ноября по 1 декабря.
Посещение врачей будет проходить по предварительной записи.
Контакты для записи:
+380 99 515 28 45;
+380 50 565 58 06.



Теги: Киев, диагностика, медицина, переселенцы, Луганщина
 
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