Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве

18.11.2022 11:00

Для переселенцев из Луганской области в Киеве будет организована бесплатная медицинская диагностика. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВА.

ВПЛ могут пройти:

- осмотр семейным врачом,

- осмотр врачом-гинекологом,

- гинекологическое УЗИ,

- ЭКГ.

Осмотры будут проводить квалифицированные врачи с многолетним опытом по адресу: Киев, улица Николая Ушакова, 8А (станция метро "Житомирская"). Они будут оказывать медицинскую помощь с 18 ноября по 1 декабря.

Посещение врачей будет проходить по предварительной записи.

Контакты для записи:

+380 99 515 28 45;

+380 50 565 58 06.