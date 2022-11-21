В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"

21.11.2022 17:00

"Министр природных ресурсов и экологической безопасности" при группировке "ЛНР" Юрий Дегтярев арестован по подозрению в махинациях с лесом. Об этом сообщает российское агентство ТАСС в со ссылкой на источник "во властных структурах ЛНР".

В "ЛНР" задержание Дегтярева пока публично не комментировали.

Юрий Дегтярев занимает должность "министра природных ресурсов ЛНР" с 2014 года. Находится под санкциями Украины и многих стран Запада.