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В "ЛНР" арестовали "министра природных ресурсов"
21.11.2022 17:00
"Министр природных ресурсов и экологической безопасности" при группировке "ЛНР" Юрий Дегтярев арестован по подозрению в махинациях с лесом. Об этом сообщает российское агентство ТАСС в со ссылкой на источник "во властных структурах ЛНР".
В "ЛНР" задержание Дегтярева пока публично не комментировали.
Юрий Дегтярев занимает должность "министра природных ресурсов ЛНР" с 2014 года. Находится под санкциями Украины и многих стран Запада.
Теги: министр, арест, ЛНР
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