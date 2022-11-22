Спасатель-коллаборант с Луганщины сдался полиции

22.11.2022 13:00

Следователи передали в суд дело заведенное против работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Луганской области, который работал на оккупационные власти. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Диспетчер государственного пожарно-спасательного отряда областного управления ГСЧС остался в поселке Милово Старобельского района Луганской области после его оккупации российскими захватчиками, отмечают в Офисе генпрокурора.

В апреле 2022 года он принял "присягу на верность псевдореспублике" и начал работать в так называемом "Миловском районном отделе МЧС ЛНР".

"Через некоторое время мужчина осознал противоправность и постыдность своего поступка. Прибыл на подконтрольную Украине территорию и сдался правоохранительным органам. Во время допроса он раскаялся в совершенном и добровольно выдал в качестве доказательства удостоверения так называемого "работника МЧС ЛНР", - сказано в сообщении.

Мужчина сотрудничал со следствием и дал подробные показания. Дело по нему было открыто по части 2 статьи 111 – "государственная измена".

Однако эта часть предусматривает освобождение от уголовной ответственности за государственную измену, если обвиняемый не совершал действий по исполнению приказов иностранного государства или организации и добровольно сдался органам украинской власти.