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Архив - Луганская область

В ОРЛО оккупанты готовятся поднять плату за коммуналку

23.11.2022 11:00
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В ОРЛО оккупанты готовятся поднять плату за коммуналку

Российские захватчики планируют с нового года поднять плату за жилищно-коммунальные услуги на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает ЛугОВА в Telegram.
"Оккупационные власти с января собираются повысить тарифы на коммуналку. Более низкие тарифы на коммунальные услуги – это был один из козырей оккупационных властей при захвате городов, на что рассчитывали, в основном, пожилые люди, которые решили остаться. Однако и этот подарок оказался временным. До конца месяца должны утвердить повышение стоимости на 10% практически всех услуг", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, ОРЛО
 
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