На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"

12.12.2022 15:00

11 декабря была поражена база российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации со ссылкой на заявление главы ОВА Сергея Гайдая.

"За последнюю неделю оккупанты, наконец, (начали - ред.) прислушиваться к нашему президенту и курить там, где надо. И вот вчерашний случай – это общежитие. В течение недели они курили там, где казармы, где боекопмлекты – все это идет на пользу нашим Силам обороны. Зато у оккупантов постоянные проблемы", - отметил Гайдай.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в результате прилета "нет половины общежития", где базировались "вагнеровцы".