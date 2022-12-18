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Архив - Луганская область

ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Счастье

18.12.2022 16:00
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ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Счастье

Украинские защитники при помощи подполья ударили по штабу оккупантов в городе Счастье Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Благодаря точечному удару было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Еще около 40 россиян попали в госпиталь с травмами различной тяжести. Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что оккупанты провели в Счастье всего 2 дня – 14 декабря россияне заехали в помещение одного из ПТУ в городе, а уже 16 декабря их не стало.
Центр национального сопротивления напоминает, что каждый житель временно оккупированных территорий может приблизить момент освобождения своего населенного пункта. Анонимно сообщить о местонахождении врага можно по ссылке.



Теги: Донбасс, Счастье, уничтожение, штаб, ВСУ, оккупанты
 
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