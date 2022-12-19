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Кремль установил "специальный" прожиточный минимум для жителей оккупированной Луганщины
19.12.2022 12:00
В так называемой "лнр" кремль установил прожиточный минимум на 22% ниже принятого российскими властями. Об этом сообщает Луганская ОВА в Телеграм.
"Равные, свои, но только на три четверти. Согласно постановлению правительства РФ в следующем году на временно оккупированной территории Луганщины установлен региональный коэффициент прожиточного минимума 0,78 от федерального. То есть, жители так называемой "лнр" как минимум год будут на четверть беднее самого бедного россиянина", - говорится в сообщении.
Теги: прожиточный минимум, оккупанты, Луганщина
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