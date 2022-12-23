Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины

23.12.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины

В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты. Об этом сообщает Минреинтеграции.
"Укрпочта впервые провела социальные выплаты в деоккупированных населенных пунктах Луганской области.
Жители села Невское получили пенсии и наличную помощь от Общества Красного Креста Украины.
В общей сложности работники передвижного отделения Укрпочты произвели более 100 выплат", - говорится в сообщении.
"Искреннее спасибо коллективу Укрпочты, а также Пенсионному фонду Украины за героическую работу! Вы при первой возможности доставили средства жителям освобожденной Луганской области. Люди, пережившие оккупацию, особенно старики, нуждаются в немедленной поддержке от государства, в том числе и денежной", – подчеркнула Вицепремьер-министр Украины Ирина Верещук.



Теги: Донбасс, Укрпочта, социальные выплаты, Луганщина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх