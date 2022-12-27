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Архив - Луганская область

Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины

27.12.2022 13:00
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, которые сбежали с оружием из Луганской области. Об этом 27 декабря сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что накануне вечером мужчины в возрасте от 20 до 44 лет явились в полицию с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.
"Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск", - пишет канал.
На место вызвали военных следователей, которые отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья. Там они будут ждать результатов расследования.



Теги: Донбасс, побег, мобилизация, оккупанты
 
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