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Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины
27.12.2022 13:00
Иллюстративное фото
В Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, которые сбежали с оружием из Луганской области. Об этом 27 декабря сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что накануне вечером мужчины в возрасте от 20 до 44 лет явились в полицию с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие.
"Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск", - пишет канал.
На место вызвали военных следователей, которые отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья. Там они будут ждать результатов расследования.
Теги: Донбасс, побег, мобилизация, оккупанты
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