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Архив - Луганская область

В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов

30.12.2022 11:00
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В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов

Тарифы на услуги ЖКХ на оккупированной части Луганской области с 1 января 2023 года увеличатся примерно на 17%, сообщила "председатель государственного комитета тарифного и ценового регулирования республики" Лариса Духина 29 декабря на пресс-конференции.
Она также отметила, что в "ЛНР" планируется постепенно перейти на уровень тарифов на коммунальные услуги, соответствующий другим российским регионам. "Процесс выравнивания тарифов с другими регионами РФ разбит на 10 лет, начиная с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года", — отметила Духина.



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, ОРЛО
 
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