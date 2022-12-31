Последние новости раздела
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество15:00
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- РФ начала принудительную паспортизацию детей на Луганщине – ОВА10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Командующий Восточной группировкой посетил передовую17:00
- Группа мобилизованных россиян сбежала с Луганщины13:00
ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)
31.12.2022 10:00
Украинские защитники освободили поселок Новоселовское в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook.
Отмечается, что украинский населенный пункт освободили штурмовые группы при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированной бригады.
"Во время штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, освобождение, село, ВСУ, Луганщина
Читайте также:
- ВСУ освободили село на Донбассе силами спецроты глубинной разведки: крупная операция сил ООС. ВИДЕО
- Украинские военные освободили еще один город
- Донбасский фронт: поселок освободили одним выстрелом, а 90% жителей за два года войны поменяли взгляды
- Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- ВСУ изменили тактику: украинские военные ведут активные бои на окраинах Донецка
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество15:00
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»12:00
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области17:00
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины15:00
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы12:00
- Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными18:00
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине17:00
- Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных13:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Украине вводится добровольная регистрация онлайн-медиа17:00
- В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество15:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»12:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе