ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)

31.12.2022 10:00

Украинские защитники освободили поселок Новоселовское в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook.

Отмечается, что украинский населенный пункт освободили штурмовые группы при поддержке артиллерии и тяжелой техники спецподразделения KRAKEN и сил 92-й отдельной механизированной бригады.

"Во время штурма враг был выбит из населенного пункта, противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен", - говорится в сообщении.