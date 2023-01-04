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Северодонецк признан лучшим городом Украины 2022 года
04.01.2023 17:00
Город Северодонецк Луганской области стал победителем национального голосования за лучший город Украины в 2022 году, сообщает Час Пик.
В тройку лидеров вошли:
- Северодонецк - 158 300 голосов,
- Харьков - 108 224,
- Луцк - 36 070.
Сегодня Северодонецк временно оккупирован российскими захватчиками. Война разбросала жителей города по разным регионам Украины и странам мира. И несмотря на это, северодончане показали, как любят свой город, как верят в его возрождение.
Благодаря замечательным людям, которые хранят в своем сердце воспоминания о любимом доме, о Северодонецке теперь знают далеко за пределами Украины.
В конкурсе приняли участие самые большие по населению города Украины, проголосовало более 2 млн украинцев. Достойная победа Северодонецка!
Теги: Донбасс, Северодонецк, конкурс, голосование, победитель
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