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Архив - Луганская область

Северодонецк признан лучшим городом Украины 2022 года

04.01.2023 17:00
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Северодонецк признан лучшим городом Украины 2022 года

Город Северодонецк Луганской области стал победителем национального голосования за лучший город Украины в 2022 году, сообщает Час Пик.
В тройку лидеров вошли:

  1. Северодонецк - 158 300 голосов,
  2. Харьков - 108 224,
  3. Луцк - 36 070.

Сегодня Северодонецк временно оккупирован российскими захватчиками. Война разбросала жителей города по разным регионам Украины и странам мира. И несмотря на это, северодончане показали, как любят свой город, как верят в его возрождение.
Благодаря замечательным людям, которые хранят в своем сердце воспоминания о любимом доме, о Северодонецке теперь знают далеко за пределами Украины.
В конкурсе приняли участие самые большие по населению города Украины, проголосовало более 2 млн украинцев. Достойная победа Северодонецка!



Теги: Донбасс, Северодонецк, конкурс, голосование, победитель
 
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