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Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами
Вчера ехал Бла-бла-каром. Водитель — из Донецка, еще пару пассажиров — из Ровно. Донецкий персонаж — родом из Енакиево, ФОП, владелец 6 паспортов (украинский, ДНР, три украинских заграничных и румынский), 3 водительских удостоверения, поданы документы на вид на жительство в Испании. Бизнес у человека — торговля бензопилами из Харькова в Донецке. Невольно стал свидетелем их диалога, хотя пытался дремать, пишет Роман Гнатюк на de-facto.cc.
Тезисы разговора:
— суп+второе+бутылка пива в Ровно = 45 грн., тот же набор в Донецке — 700 грн., килограмм мяса на базаре в Донецке — 150-200 грн., бутылка хорошей водки в магазине — 50 грн., пачка сигарет — 20 грн.
— еду в Ровно ремонтировать микроавтобус, «патамушта у нас нету мастеров, которые могут, у всех руки не из того места и у вас тут дешевле» (ремонт+запчасти 350 долларов экономии в пользу Ровно);
— литр солярки в Донецке — 28 грн., «но я заправляю с танка — 10 грн. литр» (у донецких танкистов дешево и солярка хорошего качества, Мерседес на ней идет отлично);
— «машину я брал в Испании, загонял через Белоруссию и Россию, по Украине езжу на транзитных номерах» (в багажнике валяется комплектов с три разных, в том числе ДНР);
— «задолбала блокада, которую устроили ваши побратимы — максимум, что можно провезти — пачка сигарет в кармане»;
— «раньше зарабатывал 1000 баксов в неделю, теперь с трудом столько же за месяц»;
— «вез с собой из Испании хамон. Белорусские таможенники пытались запретить ввоз, но сказал, что это — элемент отделки салона и за 5 евро мне оформили транзит»;
— «купил квартиру в Харькове, ремонт доделываю. В Енакиево в соседний дом попало, 4 квартиры по стояку упали, а наш дом — ничего. Цены на жилье в Донецке растут, россияне раскупают»;
— «ополченцы закапывают вместе с погибшими украинскими солдатами старую Нокию с украинской сим-картой, Нокия берет сигнал на 2 м под землей, родичи погибшего долго думают, что он жив».
Час таких вот разговоров. Никакой агрессии, никакой ненависти к Украине. Просто бизнес. Все равно под каким флагом.
Фото: o-doroge.com
Теги: Донбасс, Енакиево, бизнес, водитель, поездка, разговор, паспорт, цены
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