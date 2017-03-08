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Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?
В Краматорске произошла удивительная история, о которой нельзя не написать. В городе прошел митинг за торговлю с ЛДНР и против блокады зоны АТО.
В самом митинге не было бы ничего плохого, если бы люди на него пришли сами. Но проблема в том, что по старой и недоброй традиции, митинг в Краматорске был организован ровно тем же образом, что и всегда — на него в принудительном порядке отправили работников местных промышленных предприятий. Так в Донецкой области происходит уже 20 лет. Меняются президенты и лозунги, но не меняются методы. Куда бы мы не шли — в Европу или Таможенный союз, а владелец НКМЗ Скударь знает только один метод воздействия на людей — ставить их в строй и гнать на площадь в массовку.
Принудительный характер митинга был столь явным, что об этом упомянули даже местные СМИ.
«К назначенному часу, на площадь прибыли несколько тысяч человек. Вне всякого сомнения, большинство из них представляли промышленные предприятия города, и в этом нет ничего странного и удивительного, ведь потенциальную угрозу в связи с экономической блокадой ОРДЛО испытывает именно эта сфера экономики. Кроме того, к организации митинга имел непосредственное отношение народный депутат Украины Максим Ефимов, являющийся совладельцем ряда краматорских промышленных предприятий. Некоторые из участников митинга прибыли в центр города прямо в рабочей одежде« — сообщил сайт Краматорск.Инфо
В общем, тут ничего нового. Старый добрый совок только в новой обертке, без флагов Партии регионов. Имитация недовольства трудящихся.
Гораздо интереснее состав ораторов. Помимо самого Ефимова, который является краматорчанином, долго состоял в Партии регионов, а теперь развивает в Краматорске партию-спойлер под названием «Наш край», в Краматорск приехали народные депутаты Павел Кишкарь, Татьяна Черновол и Игорь Лапин. Не думал, что эти ребята захотят выступать перед согнанной толпой подневольных рабочих.
В особенности удивил последний. Игорь Лапин сам из Волынской области, избран там в мажоритарном округе №22. Казалось бы, ему все это зачем? Почему бы не заниматься работой у себя в округе?
Удивительная история. В Украине последнее время идут жаркие споры о том, сколько Украина теряет из-за блокады и сколько предприятия ОРДЛО платят налогов в бюджет. Но при этом власть упорно не желает вести дискуссию о том, сколько Украина теряет из-за той же незаконной добычи янтаря. Мне почему-то кажется, что не намного меньше, чем из-за блокады. Ведь целая отрасль находится в тени! Десятки тысяч людей уродуют леса и нелегально копают камень. Зарабатывают на этом только криминальные группировки и чиновники, которые крышуют этот бизнес. И никто из них ничего не платит в бюджет.
Три года об этом идут разговоры. Три года журналисты, и я в том числе, публикуют страшные фотографии и репортажи с Волыни и Полесья о незаконной добыче головокружительных масштабов, но за это время никто даже не попытался навести порядок. Депутат Лапин, вместо того, чтобы собирать митинги у себя на округе, где происходит незаконная добыча янтаря, почему-то находится в Краматорске, где участвует в постановочном митинге местных регионалов. Почему так?
Игорь Лапин — депутат с Волыни. Там царит криминальный беспредел. Там постоянно перестрелки и конфликты между различными группировками и тысячи гектар уничтоженного леса. Но волынских проблем для него как будто нет. Он не собирает митинги в Луцке. Он не пытается остановить грабеж государства там. Почему-то для борцов с блокадой не важны миллиарды с Волыни, зато их очень заботит судьба миллиардов из ОРДЛО.
Как так получается? Разве гривны, которые страна теряет на Волыни, в Маневичах, Дубровице, Сарнах, менее ценны, чем те, которые теряются из-за блокады? Почему на Волыни депутаты не собирают митинги против нелегальной добычи янтаря, а против блокады зоны АТО собирают?
Чтобы остановить нелегальные разработки не нужно договариваться с террористами. Никто не мешает остановить грабеж прямо сейчас. Но проблема янтаря депутатами старательно игнорируется. Никто не видит воровства национального масштаба.
Мистика, да и только.
Источник блог Дениса Казанского.
Теги: Донбасс, Краматорск, митинг, янтарь, блокада
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