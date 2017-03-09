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Скандальный актер из РФ получил «паспорт» «ДНР»
Актер Джигурда не упустил возможности оскорбить украинцев
9 марта российский актер известный шоумен Никита Джигурда получил фейковый паспорт террористической организации «ДНР», передает Politeka, со ссылкой на сепаратистские сайты. Джигурда в порыве назвал себя поэтом, и сказал что испытывает чувство гордости за это.
Вместе с тем шоумен в нетрадиционной форме для любителей «русского мира», сказал что «родился в Украине», а не «на Украине», как любят особо подчеркивать поклонники Путина.
«Я родился в Украине, провел детство в Донбассе», – рассказал он.
При получении паспорта он не преминул оскорбить украинский народ, сказав, что «даже с врагами не поступают так, как ведут себя украинцы». Видимо Джигурда забыл, что на Донбассе проживают тоже украинцы, а не отдельный донбасский народ.
Отметим, Джигурда известен в России своими драками, нецензурной речью и другими скандалами.
Как писала Politeka, актер Никита Джигурда кардинально изменил свой имидж, сбрив бороду. Актер утверждает, что он все время играл на публике образ фрика, а на самом деле в обыденной жизни он является совершенно другим человеком.
«И дабы выйти из образа Джигурды, я сбрил бороду. Я доказал, что я блестящий артист, потому что я всех убедил, что маска под названием «Джигурда» является действительной, что я фрик. Я беру новое имя и фамилию и возвращаюсь в свой первородный род», — сказал актер.
Теги: Донбасс, актер, паспорт, ДНР
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