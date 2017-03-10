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Блокада Донбасса: для освобождения пленных штаб обещает создать невыносимые условия для населения "ЛДНР"
Штаб блокады Донбасса потребовал освободить всех пленных, которые находятся на оккупированных территориях, в ином случае участники пообещали устроить населению невыносимые условия: закрыть поставки грузов, электричества и воды. Об этом заявил координатор Штаба блокады Анатолий Виногродский на пресс-конференции, пишет 112.ua.
"Мы закроем полностью все поставки товаров и грузов, электроэнергии, воды и прочего, которые будут поступать на оккупированные территории, для того, чтобы организовать там невыносимые условия для населения. Чтобы они начали разговаривать со своими Захарченко и Плотницкими", - заявил Виногродский.
Таким образом участники блокады хотят подтолкнуть Россию к выполнению обязательств в соответствии с международным конвенциями по содержанию граждан на оккупированных территориях за счет бюджета страны-агрессора, а не за счет страны, на которую совершено нападение.
Также Виногродский прокомментировал то, что на оккупированных территориях продолжают страдать простые люди.
"Там люди страдают из-за того, что у нас идет война и эту территорию оккупировала Россия", - сказал он.
Как сообщалось, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.
Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, угроза, население, освобождение, блокада, штаб, ДНР, боевики, пленные
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