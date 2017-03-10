Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию

10.03.2017 20:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дети из зоны АТО смогут летом поехать в Хорватию

Триста детей - жителей зоны проведения АТО- смогут оздоровиться в Хорватии этим летом, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает "Остров".

Отмечается, что глава указанного министерства Вадим Черныш во время рабочего визита в Республику Хорватия обсудил с заместителем министра по вопросам демографии, семьи, молодежи и социальной политики Республики Хорватия Марией Плетикоса организацию поездки для детей из зоны АТО в оздоровительные учреждения Хорватии летом 2017 года. 

Речь идет об отдыхе трехсот детей, проживающих в приближенных к линии соприкосновения районах Донецкой и Луганской областей. 

По результатам встречи достигнуты договоренности о сотрудничестве, следствием чего станет реализация данного проекта. 

Планируется, что во время пребывания в Хорватии детей будут сопровождать психологи и психиатры из зоны АТО, которые будут осуществлять надзор и лечение заболеваний, связанных с посттравматическим синдромом. Для этого предусмотрен приезд в Хорватию двух групп, которые будут состоять из 16 украинских врачей каждая. 


Фото: best-tour.od.ua/

Теги: Донбасс, Хорватия, дети, зоб, оздоровление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх