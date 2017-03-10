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Как связаны "национализация" в "ЛДНР" и беглый олигарх Курченко
Служба безопасности Украины отслеживает информацию о проведении т.н.."национализации" предприятий на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и располагает данными о том, что за этим процессом может стоять скрывающийся в РФ и находящийся с 2014 года в международном розыске бизнесмен Сергей Курченко, сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс".
"Да, у нас есть информация. По нашим данным внутри так называемых ЛНР/ДНР есть много конфликтов, связанных с проведением так называемой национализации и национализируется, как они говорят, лучшие прибыльные предприятия. Они национализируются в интересах тех, кто сейчас находится в России", - сказал В.Грицак журналистам в пятницу в Черкассах, отвечая на вопрос, есть ли у СБУ информация о т.н."национализации" имущества на неподконтрольных территориях и в чью пользу она проходит, и если среди этих лиц чиновники времен президентства Виктора Януковича, также покинувшие Украину.
В этом контексте глава СБУ продолжил: "Я скажу мягко, в нашей информации часто звучит фамилия Курченко".
По его словам, точных данных о причастности других беглых высокопоставленных чиновников Украины к процессу т.н."национализации" пока еще не получено.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, олигарх, СБУ, ДНР, ЛНР, национализация
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