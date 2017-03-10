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Международный Комитет Красного Креста готов выступать в качестве посредника на Донбассе для решения гуманитарных проблем населения

10.03.2017 22:17
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Международный Комитет Красного Креста готов выступать в качестве посредника на Донбассе для решения гуманитарных проблем населения

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питер Маурер в ходе встреч в Киеве, Донецке и Луганске повторил свой призыв к предоставлению делегатам МККК "систематического и беспрепятственного доступа" ко всем лицам, задержанным обеими сторонами в связи с конфликтом на востоке Украины, пишет "ИНтерфакс".

Как говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе МККК по итогам 5-дневного визита П.Маурера в Украину, также президент МККК заявил, что ведет с представителями украинской власти диалог по вопросу лиц, пропавших без вести. "Никто не знает их точное количество – возможно, их от 1 тыс до 2 тыс", - отметил он.

"Поиск ответов на вопросы и поддержка семей таких лиц являются одними из наших приоритетных задач… Мы ведем с властью очень конструктивный диалог по этому вопросу, но мы не должны ослаблять усилия. Для решения этой проблемы ключевое значение будет иметь механизм обмена информацией о пропавших без вести лицах между сторонами", - добавил П.Маурер.

Он также выразил обеспокоенность условиями проживания сотен тысяч жителей городов и сел вдоль линии соприкосновения после внезапной активизации боевых действий на востоке Украины с начала года и напомнил призыв МККК создать ряд "зон безопасности" для лучшей защиты критически важных объектов водо-, газо- и электроснабжения вдоль линии соприкосновения.

В МККК заявляют о готовности выступать в качестве нейтрального посредника между сторонами для решения конкретных гуманитарных проблем: водоснабжения, содержания под стражей и других.

Кроме того П.Маурер призвал принять "согласованные меры" для улучшения положения лиц, которые, пересекая линию соприкосновения, часто вынуждены на протяжении многих часов ждать своей очереди в жару и холод, подвергаясь опасности обстрелов и мин.


Фото: https://ru.wikipedia.org/

Теги: Донбасс, война, пропавший без вести, Красный Крест
 
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