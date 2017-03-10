НБУ будет инициировать санкции в отношении материнских структур российских банков

10.03.2017 17:52

Национальный банк инициирует санкции за обслуживание клиентов "паспортами" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" по отношению к материнским структурам российских банков. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя пресс-службы НБУ.



"НБУ направил официальные запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием "паспортов" ЛНР и ДНР. В случае официального подтверждения соответствующей информации, НБУ обратится к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову с предложением применить санкции к материнским структурам, представленных в Украине банков с государственным российским капиталом", - заявили в пресс-службе.



НБУ напомнил, что Украина жестко осудила указ Президента РФ, предоставляющий российским банкам право обслуживать своих клиентов с использованием паспортов так называемых "ЛНР" и "ДНР", и назвала его одним из доказательств оккупации Россией украинских территорий.



Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин в феврале 2017 года подписал указ "О признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".



Российские банки во исполнение этого указа должны предусмотреть возможность приема паспортов жителей этих территорий.