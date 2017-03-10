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"Ощадбанк" предлагает ипотечное кредитование для переселенцев Донбасса и Крыма
В «Ощадбанке» заявляют, что создали особые условия для переселенцев, которые хотят приобрести жилье на подконтрольной Украине территории. Переселенцы же говорят, что предлагаемые условия очень невыгодны. Так как переплата по кредиту делает жилье в два, а то и три раза дороже. Финансовые же эксперты считают, что такая инициатива банка будет востребована, если государство предложит программы компенсации процентных ставок, пишет сайт radiosvoboda.org.
Купить жилье на специальных условиях могут граждане Украины, которые переселились из временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, говорится в сообщении пресс-службы «Ощадбанка». Под специальными условиями подразумевается снижение первоначального взноса и увеличение срока кредитования. Процентная ставка составляет 20% и является фиксированной.
«Понимая всю остроту проблемы с жильем для наших граждан – вынужденных переселенцев, «Ощадбанк» как социально ответственный банк взял инициативу по созданию для них специального ипотечного продукта в свои руки. Мы максимально сократили первоначальный взнос до 10%, увеличили срок кредитования до 30 лет. Процентная ставка является самой маленькой в ипотечной продуктовой линейке банка», – говорится в сообщении «Ощадбанка».
Переселенка Виктория, живущая сейчас в Северодонецке, уже давно задумывается о покупке жилья. Но наличных денег у семьи на это недостаточно. Поэтому предложение государственного банка ее заинтересовало. Она решила посчитать, во сколько обойдется жилье, если воспользоваться такой услугой. На официальном сайте банка для расчета есть специальный калькулятор. В среднем квартира в Северодонецке стоит в районе 400 тысяч гривен. При 10% первоначальном взносе сумма кредита составит примерно 360 тысяч. Брать кредит на небольшой срок сложно, говорит Виктория, ведь тогда будет очень большим ежемесячный платеж. Поэтому в расчет взяла 10 лет. Полученная сумма общего платежа девушку шокировала.
«Мы посчитали: за 10 лет набегает где-то 720 тысяч гривен. Я считаю, что это очень большие деньги. Поскольку в Северодонецке за эту сумму можно купить две квартиры. А что тогда говорить о других, более крупных городах? Например, если люди захотят купить жилье в Киеве или Харькове», – рассказала переселенка Виктория.
Процентная ставка на уровне 20% – это вполне нормальные условия для рыночного банка, учитывая существующие риски. Такое мнение выразил экономический и финансовый эксперт Андрей Блинов. Однако такие условия подходят для людей с хорошим достатком. А для большинства переселенцев, для которых и разработано предложение, это слишком дорого. По мнению эксперта, для реальной помощи переселенцам государству нужно разработать программы компенсации процентных ставок.
«Нужно именно предоставлять компенсацию процентных ставок по кредиту. Либо полную – в размере всей ставки. Либо такую, чтобы те ставки по кредитам для людей превращались в те 3-5%, о которых мы говорим в Европе. Тогда это будет иметь смысл», – рассказал Андрей Блинов.
Льготное кредитование для переселенцев вскоре может появиться в Украине. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, выделить финансирование на программы обеспечения жильем переселенцев планирует немецкий правительственный банк KfW.
Фото: knk.media
Теги: Донбасс, Крым, финансирование, жилье, Ощадбанк, переселенцы
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