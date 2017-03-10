Пленным украинским офицерам ССО приписали ликвидацию боевика Гиви

В "МГБ ЛНР" заявили, что военнослужащие восьмого полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ причастны к ликвидации известного боевика "ДНР" Гиви в Донецке 8 февраля.

Об этом сегодня заявил так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник, сообщают сепаратистские СМИ.

"Есть все основания полагать, что убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" спланировано в отделе контрразведки СБУ и исполнено специалистами 8-го полка специального назначения", - сказал Пасечник.

Ранее сегодня министр сообщал, что непосредственным исполнителем убийства "начальника управления народной милиции ЛНР" Олега Анащенко был военнослужащий 8 полка спецназа ВСУ майор Сергей Иванчук.

В свою очередь, волонтеры Informnapalm заявили, что сегодня, 10 марта, начался новый виток первого этапа масштабной информационной провокации России, целью которой является обвинение Украины в терроризме, используя при этом пленных военнослужащих.