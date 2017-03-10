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Сегодня боевики 49 раз обстреляли силы АТО, огонь вели из орудий разных калибров
10.03.2017 19:23
По состоянию на 18.00 10 марта, начиная с полуночи, российско-террористические войска совершили 49 обстрелов украинских позиций, в результате чего четверо наших военных ранены, а еще пятеро травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Согласно сообщению, на Мариупольском направлении 122-миллиметровая артиллерия боевиков вела огонь по Гнутово, танк и 120-миллиметровые минометы били по Марьинке, а 120- и 82-миллиметровые минометы по Водяному, Красногоровке, Талаковке, Павлополь и Гнутово. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Широкино и Водяное. Также по Водяному вели огонь БМП противника.
На Донецком направлении танки и минометы террористов вели огонь по нашим позициям в районе Авдеевки. Из минометов различных калибров - по Невельскому,
Луганскому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Новгородскому, Каменке, шахте Бутовке, Зайцево и Пескам. Кроме того, БМП боевиков вели огонь по Луганскому.
На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град, 152-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов российские боевики обстреляли Крымское, из 152-миллиметровой артиллерии - Смоляниново, а снайперы обстреливали Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новозвановку, - говорится в сообщении.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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