- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
Штаб блокады Донбасса выступает за национализацию российского бизнеса в Украине
Участники торговой блокады Донбасса выступают за национализацию российских предприятий в Украине. Второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский заявил, что в штабе блокады обратятся к гражданам Украины с таким предложением. Об этом передает сайт "Новости Донбасса".
"Мы будем обращаться к народу Украины с предположением и просьбой поддержать нас в повсеместной национализации предприятий, которые принадлежать Российской Федерации. То что они сделали с предприятьями в Крыму, то что они сделали с предприятиями в оккупированных Донецкой и Луганской областях. У нас практически по всей территории Украины открыты штабы блокады. Просим всех патриотов Украины сообщать нам о тех предприятиях, которые принадлежат либо гражданам России, либо зарегистрированы в Российской Федерации", - заявил Виногродский.
"Мы считаем, что эти предприятия ведут подрывную деятельность против Украины. Работники этих предприятий на нашей территории могут находиться как активные шпионы, так и лица, которые вербуют украинцев для получения каких-либо данных, которые подрывают обороноспособность нашего государства", - сказал он.
Он добавил, что участники блокады выступают с инициативой заблокировать работу "Сбербанка России", который признал так называемые "паспорта", выданные незаконными организациями "Л-ДНР".
"Мы обращаемся к премьер-министру, к министру внутренних дел, Генеральному прокурору с заявлением, что их обязанность проконтролировать то, чтобы средства из этого банка не ушли в сторону государства-агрессора", - сказал он.
Фото: donbass.ua/
Теги: Россия, Донбасс, предприятие, блокада, штаб, национализация
- Блокада Донбасса: ветераны АТО намерены перекрыть все пути сообщения с Россией
- Участники блокады Донбасса требуют от Кабмина заключить договора об импорте угля не из России
- В РФ опровергли начало работы энергомоста в Крым
- Ветераны АТО заявили о значительном увеличении количества каналов торговли с "ДНР/ЛНР"
- "Братская помощь" - Россия не продает "республикам" бензин, зато снабжает фальшивыми рублями
- Украинские катер и тральщик в Крыму попытались вырваться из блокады
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Признание Надежды Савченко взорвало сети