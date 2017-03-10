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Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе
Украинская сторона во время встречи с европейской делегацией 10 марта настаивала на расширении и совершенствовании работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом на странице в Facebook написала первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.
"Вместе с Марией Ионовой встретились с высокой европейской делегацией под руководством Люка Девиня, директора по делам России, Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской службы внешних действий. Европейские чиновники только-только вернулись из Донбасса, где изучали политику безопасности и гуманитарной ситуации. Обменялись мнениями относительно эффективности миссии СММ ОБСЕ. Украина настаивает на ее расширении и совершенствовании процедуры мониторинга", - сообщила Геращенко.
Кроме того, она сообщила о ходе переговоров об освобождении заложников в рамках минской группы.
"Мы на этапе привлечения к процессу миссии Верховного комиссара ООН по правам человека (это будет прецедент подобного привлечения миссии), но мы открыты для освобождения ребят", - добавила Геращенко.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, расширение, ОБСЕ
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