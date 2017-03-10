В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"

10.03.2017 18:08

Для пополнения запасов МТС частей и соединений «1 АК ДНР» и «2 АК ДНР» с территории России через пункт пропуска Изварино на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей за прошедшие трое суток прибыло подкрепление.

По данным координатора группы «ИС» Дмитрия Тымчука, в оккупированные зоны Донбасса прибыли:

около 60 автомобилей с ЗИП и боеприпасами, до 15 ед. БМП 2/1;

эшелон из 36 цистерн с ГСМ, из которых 25 — на железнодорожную станцию Ровеньки (около 1500 тонн ГСМ) и 11 — на станцию Иловайск (около 2200 тонн ГСМ).

«В район н.п.Ровеньки после обучения в РФ прибыло подразделение из состава ор РЕБ (Луганск). Отмечается знание российскими специалистами в подразделениях радиоэлектронной разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), прибывающих на Донбасс, основ разговорного украинского языка (включено в новую программу подготовки)», — добавил Тымчук.