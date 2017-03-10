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Архив - Донецкая область

В "армиях ЛДНР" российский спецназ начал активную подготовку диверсантов

10.03.2017 16:34
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В "армиях ЛДНР" российский спецназ начал активную подготовку диверсантов

С недавним прибытием на временно оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей подразделений российского спецназа из состава 10-й обр СпН ЮВ ВС РФ и 16-й обр СпН ЗВО ВС РФ в обоих "армейских корпусах" оккупационных войск началась активная подготовка диверсионных групп.

Об этом на своей странице в социальной сети написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Тренировочные лагеря диверсантов отмечены в районах населенных пунктов Моспино, Сорокино, Кальмиусское (быв. Комсомольское). Российские ДРГ тренируются для осуществления диверсий на подконтрольных Украине территориях, в т. ч. для проведения террористических актов против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", — говорится в сообщении.


Фото: donbass.ua

Теги: Россия, Донбасс, военные, подготовка к школе, ДНР, ЛНР, диверсанты
 
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