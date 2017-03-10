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Архив - Донецкая область

В России ГРУшники готовят казаков для заброски на оккупированный Донбасс

10.03.2017 18:57
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В России ГРУшники готовят казаков для заброски на оккупированный Донбасс

На базе подготовки так называемых "казачьих подразделений" в России (населенный пункт Колюбакино, Московская обл., РФ) проводится подготовка двух спецподразделений "Казачьей национальной гвардии".

По данным координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, подразделения "по завершению курса обучения будут переброшены на Донбасс".

"Обучение проводится под руководством инструкторов ГРУ ГШ ВС РФ, по специально разработанной для „казаков“ упрощенной программе", — добавил координатор "Информационного сопротивления".


Фото: https://donpress.com

Теги: Россия, Донбасс, война, подготовка к школе, казаки
 
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