Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Адепт "Новороссии" Кобзон едет с гастролями в "ЛДНР"

11.03.2017 10:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Адепт "Новороссии" Кобзон едет с гастролями в "ЛДНР"

Российский артист Иосиф Кобзон собирается устроить гастрольный тур по городам на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По словам Иосифа Кобзона он планирует принять участие в песенном фестивале, который пройдет в мае этого года в Донецке и Луганске. О планах певца и депутата Госдумы сообщают российские СМИ, передает "Диалог.UA".

Иосиф Кобзон, по-видимому, считает, что его творчеством интересуются и дети, так как собирается посетить школы и детские сады, которые расположены в оккупированных городах.

Напомним, ранее Иосиф Кобзон, который с первых дней поддерживал создание псевдореспублик, заявил, что такого государства, как "ДНР" не существует, и он не собирается получать "республиканский паспорт".

Также Кобзон призывает устроить бойкот международного песенного фестиваля "Евровидение", который пройдет в мае этого года в Киеве.



Фото: www.dialog.ua

Теги: Донбасс, гастроли, Кобзон, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх