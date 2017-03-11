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Адепт "Новороссии" Кобзон едет с гастролями в "ЛДНР"
Российский артист Иосиф Кобзон собирается устроить гастрольный тур по городам на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По словам Иосифа Кобзона он планирует принять участие в песенном фестивале, который пройдет в мае этого года в Донецке и Луганске. О планах певца и депутата Госдумы сообщают российские СМИ, передает "Диалог.UA".
Иосиф Кобзон, по-видимому, считает, что его творчеством интересуются и дети, так как собирается посетить школы и детские сады, которые расположены в оккупированных городах.
Напомним, ранее Иосиф Кобзон, который с первых дней поддерживал создание псевдореспублик, заявил, что такого государства, как "ДНР" не существует, и он не собирается получать "республиканский паспорт".
Также Кобзон призывает устроить бойкот международного песенного фестиваля "Евровидение", который пройдет в мае этого года в Киеве.
Фото: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, гастроли, Кобзон, ДНР, ЛНР
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