- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"
Начальник ГУ НП в Донецкой обасти Вячеслав Аброськин в соцсети поделился некоторыми "интересными" фактами о блокаде Донбасса и людях, стоящих на так называемых блокадных редутах.
"Интересные факты происходят с так называемыми "блокадниками". Вчера в ходе конфликта между ними у одного из "блокадников" возникло желание помочь правоохранителям. Да, удивительное, как оказывается рядом. До этого же в адрес тех же правоохранителей были сплошные оскорбления и угрозы, а тут поступило от них сообщение, что в их "лагере" есть лицо, скрывающееся от суда и следствия. В ходе проверки установлено, что мужчина, на которого указали "блокадники" действительно объявлен в Николаевской области в активный розыск. Мера пресечения - задержание и доставка в суд", - пишет Аброськин.
Однако, как отмечает генерал, ещё интереснее был рассказ самого разыскиваемого.
"Да, он находится в розыске не за тяжкое преступление, приехал в Донецкую область одним из первых по призыву Гришина-"Семенченко". Принимал активное участие в блокаде железной дороги, блокировал автомобильную дорогу в районе г.Часов Яр, но за время этой так называемой "блокады" он пришёл к выводу, что своими действиями он и его "сотоварищи" активно оказывают помощь РФ, разваливая экономику нашей страны.
И вчера он поделился этими своими выводами с "сотоварищами". Однако им это не понравилось и они его сдали в полицию. Как выяснилось, о том, что он находится в розыске, они знали с самого начала. Пока он соглашался с ними, они молчали, а после того, как он поделился правдой, так решили убрать его из своих рядов подальше. К слову, в рядах "блокадников" состоят несколько десятков лиц, которые ранее имели проблемы с законом".
"Это только начало. Впереди нас, видимо, ждет много "открытий" от так называемых "блокадников", поскольку здравый смысл побеждает и прозрение постепенно приходит к ним", - резюмирует главный полицейский Донетчины.
Фото: sharij.net/
Теги: Донбасс, конфликт, блокада, Вячеслав Аброськин
- "Железнодорожная" блокада Донбасса приведет к замораживанию конфликта на долгие годы (ВИДЕО)
- В Бахмуте между скандальным нардепом Семенченко и полицейскими произошел конфликт
- Мнение эксперта: блокада Крыма может перерасти в военный конфликт
- За свечами и генераторами крымчане гоняют к «хунте» (ВИДЕО)
- «Крымваш, вот и отогревайте!» - ответили в Челябинске на просьбу скинуться на генераторы для полуострова
- У силовиков, чиновников и в симферопольском СИЗО свет отключать не будут - в Крыму опубликован список "избранных" объектов
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Признание Надежды Савченко взорвало сети