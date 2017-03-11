Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"

11.03.2017 13:43

Начальник ГУ НП в Донецкой обасти Вячеслав Аброськин в соцсети поделился некоторыми "интересными" фактами о блокаде Донбасса и людях, стоящих на так называемых блокадных редутах.

"Интересные факты происходят с так называемыми "блокадниками". Вчера в ходе конфликта между ними у одного из "блокадников" возникло желание помочь правоохранителям. Да, удивительное, как оказывается рядом. До этого же в адрес тех же правоохранителей были сплошные оскорбления и угрозы, а тут поступило от них сообщение, что в их "лагере" есть лицо, скрывающееся от суда и следствия. В ходе проверки установлено, что мужчина, на которого указали "блокадники" действительно объявлен в Николаевской области в активный розыск. Мера пресечения - задержание и доставка в суд", - пишет Аброськин.