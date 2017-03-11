- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
Блокада Донбасса: Семенченко снова угрожает Порошенко: теперь по поводу Липецкого "Рошена"
Нардеп, бывший комбат "Донбасса", один из соорганизаторов т.н. "блокады торговли с оккупантами" Семен Семенченко заявил, что в ходе "второго этапа" блокады (теперь уже не только оккупированного Донбасса, но и — РФ) активисты не пропустят в Россию вагоны с сырьем для Липецкой фабрики президента Украина Петра Порошенко, пишет сайт informator.media.
"Петр Алексеевич, пальмовое масло и другие ингредиенты для вашей фабрики в Липецке тоже никуда не поедут. В феврале вы только через станцию Конотоп прогнали 70 вагонов пальмового масла. И всего остального — десятки вагонов. Хватит платить налоги стране которая убивает украинцев, господин президент. Это аморально и преступно, Петр Алексеевич. Я знаю, что закрыть производство выше ваших сил, поэтому мы вам поможем", — пишет Семенченко на своей странице в Facebook, напоминая о новых требования "блокираторов" (до 2 апреля полностью свернуть торговлю со страной-агрессором — Россией).
Напомним, что 10 марта представители т.н. "Штаба блокады торговли с оккупантами" выдвинули украинским властям ультиматум.
Глава Нацполиции Донетчины Вячеслав Аброськин поделился 11 марта интересными фактами о людях, устроивших блокаду Донбасса.
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, Липецк, сырье, блокада, Семен Семенченко, Порошенко
- Блокада Донбасса: нардеп Семенченко выдвинул обвинения в адрес президента Порошенко
- Торговая блокада с "ЛДНР": Семенченко предложил поменять руководство силовых структур Украины
- В Бахмуте между скандальным нардепом Семенченко и полицейскими произошел конфликт
- Борьба против торговли с фейковыми "ЛДНР" - ветераны АТО заблокировали железную дорогу на Луганщине
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО намерены заблокировать еще две железнодорожные ветки
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Авдеевский коксохим снабжает город водой20:14
- "Дом доброты" - в Славянске намерены создать приют для одиноких пенсионеров-переселенцев (ВИДЕО)20:06
- В Славянске отметили День Добробатов (ФОТО)19:44
- Столкновения в Батуми прокомментировал президент Грузии08:30
- На Мариупольском направлении был бой: погибли двое украинских военных08:10
- В Грузии полиция жестко разогнала акцию протеста07:50
- Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только по критериям ОБСЕ22:37
- Кремль принял решение о ликвидации Захарченко и Плотницкого - Кива22:26
- Названы опасные химические заводы в зоне АТО, из-за которых может произойти катастрофа21:43
- У экс-продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина умер 16-летний сын21:26
- В Донецкой области под колесами электропоезда погиб 19-летний парень21:17
- "Я все могу" - Илья Кива готов заменить Аброськина на посту главного полицейского Донетчины20:56
- Боевики обстреливают Южно-Донбасскую насосную станцию - часть Донецкой области может остаться без воды20:47
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- 5 причин съедать по яблоку каждый день22:30
- Когда продуло спину: 5 методов лечения без таблеток, которые работают19:39
- Як підвищити рівень гормону радості?19:25
- ДТП с Караченцовым: жену актера жестко наказали15:10
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Кремль меняет планы и готовит новую большую авантюру в Украине
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Блокада Донбасса: Ахметов «купил» власть
- Признание Надежды Савченко взорвало сети