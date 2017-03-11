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Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
После возвращения под контроль Украины Донбасс ожидает неизбежная деиндустриализация. Такое мнение "Обозревателю" высказал российский публицист, блогер и аналитик Владимир Голышев.
Прежде всего, он заявил о том, что тезис о том, что "Донбасс кормит Украину" - не более чем миф. "Устаревшие отрасли, которые доедали советское наследство, в их нынешнем виде, скорее, камень на украинском бюджете, чем его пополнитель. Реальность такова, что дальнейшее функционирование этих предприятий является проблемой, потому что сами по себе, без поддержки украинского бюджета, они просто нерентабельны и кандидаты на банкротство. Этот процесс, наконец, должен произойти", - сказал публицист.
По мнению Голышева, олигархический класс "лишает Украину будущего", и только при его устранении страна получит шанс. "Пускай они обанкротятся, и пускай изменят профиль всей этой территории", - заявил он.
Публицист привел в пример российский Донбасс, в частности, Ростовскую область. "Российский бюджет, несмотря на обилие денег, не нашел в себе сил поддерживать угольную отрасль на российской части Донбасса. У нас шахт почти не осталось – никто особо не церемонился с шахтерами, лишившимися заработков. В похожем состоянии угольная отрасль находилась бы и на украинской территории, если бы она не подсосалась к украинскому госбюджету и не существовала бы в убыток Украине и в прибыль олигархам".
"Для чего эта отрасль существует? Чтобы людей не увольнять? Но, собственно, в Украине угольная отрасль и существовала для того чтобы не создавать социальную напряженность, чтобы люди не оказались на улице. Но если автоматически окажется так, что они не по вине Киева окажутся на улице и лишатся работы – это будет очень удобно для Киева. Как бы цинично это ни звучало, я бы считал такой исход очень удачным – лишиться угольной отрасли и не нести ответственность за ее ликвидацию", - убежден публицист.
По его оценкам, "после того как эти территории вернутся под контроль Киева, будет определенная деиндустриализация этого региона", в то время как угледобывающая отрасль "свернется до тех размеров, при которых будет иметь смысл добывать уголь".
Что придет на смену шахтам? Отвечая на этот вопрос, Голышев заметил, что в регионе проживают "люди преимущественно достаточно образованные, если брать по мировым меркам". "Такое количество относительно образованного населения – это преимущество. Здесь могут быть более сложные сборочные производства или какой-то род деятельности, который вообще не связан с промышленностью", - предположил он.
В этом контексте публицист привел пример Индии, которая "находит возможности заниматься оффшорным программированием", несмотря на то, что "образованность населения Индии существенно уступает образованности населения того же Донбасса".
Фото: sprotyv.info/
Теги: Донбасс, уголь
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