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Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
В распоряжении редакции "Четвертой власти" оказались документы из архива Министерства обороны, проливающие свет на биографию руководителя общественной организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, периодически участвующего в переговорах с боевиками ДНР и ЛНР по вопросам обмена военнопленных.
Из полученных данных следует, что Владимир Рубан, который называет себя генерал-полковником, на самом деле ранее носил другую фамилию - Гарбузюк. А в послужном списке Рубана указывается только два воинских звания - лейтенант и старший лейтенант. Как и при каких обстоятельствах Рубан-Гарбузюк получил звание генерала, и присваивалось ли ему такое звание вообще - остается загадкой.
Как пишет "Четвертая власть", в биографии Рубана указывается, что он вступил в КПСС уже накануне распада СССР, в 1990 году. В 1991 году Рубан был уволен в запас.
Интересно, что в СМИ Владимир Рубан при этом все время фигурирует в качестве генерала или генерал-полковника.
Другая интересная деталь - в своей автобиографии Рубан указал, что в 1989 году по какой-то причине сменил свою настоящую фамилию Гарбузюк на фамилию Рубан. В некоторых источниках указывается, что Рубан взял девичью фамилию своей жены, однако из документов видно, что девичья фамилия его супруги была другой.
Вхарактеристике Рубана-Гарбузюка за первый курс указывалось, что курсант Гарбузюк зарекомендовал не достаточно дисциплинированным военнослужащим. Однако в последствие его характеристика улучшилась.
Редакция "Четвертой власти" в течение двух дней пыталась дозвониться до Владимира Рубана, чтобы задать ему вопрос о том, где и когда он получил генеральское звание, однако имеющиеся телефоны оказались вне зоны действия сети. В случае если Владимир Рубан прокомментирует этот факт своей биографии, редакция с удовольствием разместит его комментарий
Фото: telegraf.com.ua/
Теги: Донбасс, война, обмен, Дейр эль-Банат, биография, факел, ДНР, ЛНР, Владимир Рубан
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